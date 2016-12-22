Названо место прощания с Кобзоном

Церемония прощания с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном пройдет в воскресенье, 2 сентября, в Москве в Концертом зале имени Чайковского. Об этом сообщила его представитель Варвара Виноградова, передает «РИА Новости». По ее словам, панихида начнется в 10:00.



Кобзон будет похоронен в этот же день на Востряковском кладбище.

О том, что Кобзон умер , стало известно днем 30 августа. Он скончался в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. В 2005 году врачи диагностировали у него рак. Певцу были сделаны две операции, также он прошел курс химиотерапии. В конце июля стало известно о госпитализации Кобзона. В августе его выписали из больницы для лечения на дому.Среди самых известных песен Кобзона — «День Победы», «Старый клен», «Смуглянка» и другие. Артист с 2007 года занимал должность депутата Госдумы.