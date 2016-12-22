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Врач назвал причину смерти Кобзона
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Врач назвал причину смерти Кобзона
Общество, 20:14
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Врач назвал причину смерти Кобзона

Певец Иосиф Кобзон умер из-за рака. Об этом заявил Михаил Давыдов, бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина. В этом центре артист лечился, сообщает «РИА Новости».

По словам Давыдова, у Кобзона было онкологическое заболевание, «которое начало прогрессировать».

О том, что певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер, стало известно днем 30 августа. В частности, информацию о его смерти РБК сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. «Мы пока пытаемся это все пережить», — сказала она. Кобзону было 80 лет.

Ранее, в 2005 году, у певца было диагностировано онкологическое заболевание. Ему сделали две операции и провели курс химиотерапии. В конце июля 2018 года Кобзон был госпитализирован, в начале августа его выписали из больницы. По словам Давыдова, лечение давало результаты и Кобзон мог ездить на гастроли.

«Я привык находиться там, где трудно»: памяти Иосифа Кобзона Еще 7 фото
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Прощание с Кобзоном пройдет в воскресенье, 2 сентября. Панихида начнется в 10:00 в Концертном зале им. Чайковского. В тот же день певца похоронят на Востряковском кладбище в Москве.

Среди самых известных песен, которые он исполнял, — «Смуглянка», «Старый клен», «Я люблю тебя, жизнь», «Темная ночь», «В городском саду». С 1997 по 2007 год Кобзон был депутатом Госдумы от Агинского Бурятского автономного округа. С 2007 года являлся депутатом Государственной думы от Забайкальского края.

Теги: Иосиф Кобзон , смерть
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