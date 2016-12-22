Черногория и Норвегия продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали продление Евросоюзом санкций против России до 31 января 2019 года. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к заявлению», — говорится в сообщении.

Данные страны обеспечат соответствие национальной политики решению Совета ЕС.

Совет Евросоюза 5 июля принял решение о продлении секторальных экономических санкций против России до 31 января 2019 года.

Ограничения Евросоюза распространяются на финансовый и энергетический секторы российской экономики, оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. Санкции ограничивают возможности ряда работающих в этих отраслях российских компаний размещать на финансовых рынках ЕС свои облигации и получать кредиты от европейских банков, а также ограничивают доступ этих компаний к европейским технологиям.

Секторальные санкции против России были приняты в 2014 году в ответ на присоединение Крыма и конфликт на юго-востоке Украины. Евросоюз также ввел санкции против отдельных компаний и российских граждан.