Евросоюз на полгода продлил секторальные санкции против России

Срок действия введенных ранее ограничений решением Европейского совета продлен до 31 января 2019 года

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Европейский совет принял решение о продлении секторальных санкций против России, срок действия которых истекал 31 июля 2018 года, вплоть до 31 января 2019 года. В сообщении пресс-службы Европейского совета, в состав которого входят главы государств и правительств стран ЕС, отмечается, что решение было принято всеми членами Совета единогласно.

Установленные в рамках санкций ограничения распространяются на финансовый и энергетический секторы российской экономики, а также оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. Санкции ограничивают возможности ряда работающих в этих отраслях российских компаний размещать на финансовых рынках ЕС свои облигации и получать кредиты от европейских банков, а также ограничивают доступ этих компаний к европейским технологиям.

«Рассматриваем принятое главами государств и правительств стран — членов Европейского союза политическое решение о продлении односторонних ограничений против нашей страны в финансово-экономической сфере как еще одну упущенную возможность для конструктивного переосмысления внешнеполитических подходов ЕС на российском направлении», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова (цитата по ТАСС).

Захарова предупредила, что страдающим от санкционного противостояния деловым кругам Евросоюза и рядовым гражданам входящих в него стран придется и дальше расплачиваться за отсутствие у властей ЕС «реализма и гибкости».

​В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал продление срока действия эмбарго, в рамках которого в России запрещается ввозить ряд продуктов из стран ЕС.

«С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае имею в виду 2019 год», — сказал тогда Медведев.

Власти Евросоюза 18 июня продлили срок действия ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя (введены в 2014 году) до 23 июня 2019 года. Санкции в отношении ряда российских компаний и политиков, обвиняемых в причастности к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, в марте 2018 года были продлены до 15 сентября 2018 года.