Гидрометцентр пообещал июльскую погоду в начале сентября

Первые семь дней сентября в Европейской части России будут соответствовать «летнему периоду еще в июльском исполнении», сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Предлагаю не обращать внимание на календарь, который утверждает, что начинается осенний период», — подчеркнул он. По данным Вильфанда, температура в первую неделю сентября может достигать 25-27 градусов тепла.

28 августа синоптики зафиксировали в Москве самый жаркий день за месяц. Воздух тогда прогрелся до более чем 30 градусов. 29 августа в столице был побит температурный рекорд для этого дня с начала XXI века. Последние дни лета были отмечены в столице грозами и дождями. Из-за ухудшения погодных условий МЧС выпустило экстренное предупреждение.