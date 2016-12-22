Синоптики зафиксировали самый жаркий день августа в Москве

Вторник, 28 августа, станет самым жарким днем месяца в Москве. Об этом РБК сообщили в столичном метеобюро.

«Вероятно, сегодняшний день действительно будет самым жарким за август, температура [сегодня] уже превышала 30-градусную отметку», — сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В метеобюро уточнили, что среднесуточная температура воздуха в центральной России в конце августа превышает климатическую норму на 3–6 градусов.

Агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос» сообщает, что 28 августа в столице стало самым жарким за последние 49 лет. Зафиксирована температура воздуха 29,6 градуса. Последний раз подобная температура была зарегистрирована в Москве 28 августа 1969 года.