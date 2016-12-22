МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Москве

Дождь, гроза и сильный ветер сохранятся в Москве в первой половине дня в пятницу, 31 августа, сообщается в экстренном предупреждении на сайте столичного главка МЧС.

В ведомстве отметили, что осадки будут сопровождаться сильным ветром, скорость которого при грозе может усиливаться до 14 м/с. Аналогичное предупреждение выпустили и в подмосковном главке МЧС.

Спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в здании, обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями. Водителям советуют не оставлять автомобили рядом со слабо укрепленными конструкциями.

Накануне, 30 августа, из-за непогоды департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал владельцам кафе и ресторанов закрыть летние веранды 30 и 31 августа, передает ТАСС.