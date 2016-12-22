В Москве побит температурный рекорд века для 29 августа

В Москве 29 августа будет побит температурный рекорд с начала XXI века, сообщила РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Плюс 29–31 градус ожидается [в среду]. В этом веке, действительно, не было таких жарких дней в конце августа», — отметила она.

Предыдущий температурный рекорд в столице для этого дня зафиксирован в 2002 году — 27,3 градуса. Абсолютный температурный рекорд для 29 августа был установлен в 1938 году — 34,9 градуса. В прошлом году, по данным Гидрометцентра, 29 августа столбики термометров в Москве поднялись до 13,1 градуса.

Гидрометцентр прогнозирует 30 августа в Москве дожди с грозами и порывами ветра до 12–17 м/с, температура 25–27 градусов.

28 августа в столице зафиксировали самый жаркий день августа. В метеобюро уточнили, что в этом году среднесуточная температура воздуха в центральной России для этого времени года превышает климатическую норму на 3–6 градусов.