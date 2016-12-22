Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью певца Иосифа Кобзона, сообщает пресс-служба Кремля.

Также родным и близким Кобзона выразила свои соболезнования вице-премьер Ольга Голодец. Об этом говорится в ее телеграмме, текст которой есть в распоряжении РБК. «Это невосполнимая потеря для отечественной и мировой эстрады, для миллионов людей», — написала она. «В нем всегда чувствовалась сила характера, тяга к жизни, невероятная преданность сцене», — заявила вице-премьер.

Соболезнования также выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в правительственной телеграмме, текст которой поступил в РБК. Она назвала Кобзона «выдающимся мастером» разносторонним и одаренным человеком. «В его замечательных песнях каждый из нас может услышать для себя что-то близкое и родное», — заметила председатель Совфеда.

О смерти Кобзона стало известно в четверг, 30 августа. Он умер после продолжительной болезни. В 2005 году у певца было диагностировало онкологическое заболевание. Певцу сделали две операции, и ему провели курс химиотерапии. В конце июля 2018 года Кобзон был госпитализирован, но затем в начале августа его выписали из больницы.



Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что похороны Кобзона состоятся 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Среди известных песен, которые исполнял Кобзон, были «День Победы», «Старый клен», «Смуглянка» и другие. С 2003 года артист является членом партии «Единая Россия». С 1997 по 2007 год он был депутатом Госдумы от Агинского Бурятского автономного округа, а с 2007-го — депутатом Государственной думы от Забайкальского края.