Демпартия США призвала своих членов отказаться от смартфонов ZTE и Huawei

Национальный комитет Демократической партии США предупредил своих кандидатов, которые примут участие в ноябрьских промежуточных выборах в конгресс, о том, чтобы они не использовали китайские смартфоны ZTE и Huawei. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в партии.
По данным телеканала, такое предупреждение было разослано комитетом после того, как он узнал о планах партии закупить телефоны фирмы ZTE для своих сотрудников.
«Очень важно, чтобы работники партий и избирательных кампаний не использовали устройства ZTE или Huawei, даже если цена их низкая или они достаются бесплатно», — приводит телеканал слова главы службы безопасности комитета Боба Лорда из предупредительной рассылки.
При этом Лорд добавил, что телефоны этих марок нельзя использовать ни в служебной деятельности, ни для личных целей.
Информацию о предупреждении не использовать китайские смартфоны ZTE и Huawei также подтвердил источник агентства Reuters.
По данным источников The Wall Street Journal, в мае администрация президента США Дональда Трампа рассматривала законопроект, по которому планируется ограничить поступление в страну телекоммуникационного оборудование из Китая.
Причиной стал вопрос национальной безопасности. Издание отмечало, что запрет может коснуться в первую очередь смартфонов Huawei и ZTE, против которых выступило Минобороны США. У министерства возникло опасение, что в них могут вставлять шпионское оборудование. Как выяснило издание, запрет пользоваться китайскими смартфонами может коснуться чиновников.