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Песков опроверг переговоры с США по условиям второй части новых санкций
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Песков опроверг переговоры с США по условиям второй части новых санкций
Политика, 14:09
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Песков опроверг переговоры с США по условиям второй части новых санкций

В Кремле не получали от США сигналы о перспективах или условиях введения второй части санкций. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Первая часть нового пакета антироссийских санкций, связанных с «делом Скрипалей», вступила в силу 27 августа. Первая часть ограничений предусматривает запрет на продажу России оборонной продукции США и вооружений. Кроме того, американские власти прекратят выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт оружия из США. В случае если Россия откажется сотрудничать с международными экспертами по химическому оружию, через три месяца начнет действовать вторая часть ограничений.

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Политика

По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, Москва ответит на санкции по принципу взаимности. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков не исключил зеркальный ответ на действия Вашингтона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла американские ограничения частью политики США по «размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями».

Теги: Дмитрий Песков , Санкции , Кремль
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