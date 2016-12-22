WP узнала о приглашении Лаврова на встречу с Помпео до введения санкций

Глава Госдепа предложил Сергею Лаврову встретиться до того, как Вашингтон примет новые меры против Москвы по «делу Скрипалей». Сделать это главе Госдепа поручил Дональд Трамп, выяснила WP

Сергей Лавров и Майк Помпео. Июль 2018 года (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава американского Госдепа Майк Помпео во время последнего телефонного разговора с министром иностранных дел России предложил встретиться, чтобы урегулировать вопрос о санкциях еще до того, как США введут новые ограничения против Москвы из-за «дела Скрипаля». Об этом газете The Washington Post (WP) рассказали несколько знакомых с ситуацией дипломатов.

Сделать это Помпео, по информации собеседников издания, поручил президент США Дональд Трамп. Это, как замечает газета, свидетельствует в том числе о стремлении американского лидера начать с Россией конструктивный диалог и разорвать цикл двусторонних санкций, которые в Кремле ранее назвали разрушительными для отношений двух стран.

Сами переговоры Помпео и Лаврова состоялись 10 августа. Глава российского МИД​а, как указали источники WP, предложение своего американского коллеги встретиться принял, однако попросил, чтобы в ходе встречи стороны обсудили еще три темы, представляющие интерес для Москвы: контроль над вооружениями, создание делового совета по содействию торговле между Россией и США, а также обмен российскими и американскими учеными и сотрудниками экспертно-аналитических центров. К реализации подобных инициатив, по информации собеседников газеты, давно стремился президент России Владимир Путин.

Помпео, как заметили источники издания, на это условие согласился. В завершение разговора главы ведомств договорились, что примут решение о дате встречи после очных переговоров в Женеве советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, которые состоялись на прошлой неделе.

Сейчас, как отметил в беседе с WP один из источников, неясно, пройдут ли эти переговоры в Вашингтоне или в Нью-Йорке в кулуарах на заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прежде сообщил, что вполне вероятно, что чиновники встретятся на мероприятии ООН. Эту информацию РБК подтвердил источник в российском МИДе.

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, комментируя статью The Washington Post, подтвердила, что глава американского внешнеполитического ведомства предложил министру иностранных дел России «провести переговоры для решения проблем, имеющих важное значение для двусторонних отношений» стран. Остальных деталей она не привела, заметив однако, что вопрос санкций в ожидании введения Вашингтоном новых ограничений по «делу Скрипаля» главами ведомств по телефону дополнительно не обсуждался.

Принять соответствующие ограничения Соединенные Штаты ранее призывали в Великобритании. В соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года американское правительство обязано наказать Россию в случае, если страна не предпримет шагов, чтобы объяснить то, что случилось с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Британии.

Первый раунд санкций США против России, связанный с отравлением «Новичком», вступил в силу 27 августа. Ограничения предусматривали запрет на продажу России вооружений и любой оборонной продукции США. Согласно этому документу, Вашингтон прекратит выдачу российским госкомпаниям лицензий на экспорт американского оружия.

Второй раунд более жестких американских санкций по «делу Скрипаля» должен вступить в силу к ноябрю, указывает WP. Эти ограничения, по информации газеты, могут включать в себя запрет на вылет российских авиакомпаний в Соединенные Штаты, а также приостановку дипломатических отношений между двумя государствами.