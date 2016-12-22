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В Киеве посоветовали украинцам перевезти родственников из России
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В Киеве посоветовали украинцам перевезти родственников из России
Политика, 12:42
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В Киеве посоветовали украинцам перевезти родственников из России

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян посоветовал гражданам, у которых родственники живут в России, перевезти их на Украину. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

По мнению министра, на Украине «намного лучше ситуация с экологией и безопасностью».

Ранее в августе Омелян​ сказал, что украинцев необходимо вернуть из ​«отсталой, феодальной России». Также он предлагал создать между двумя странами «санитарную границу».

В Киеве призвали вернуть украинцев из «отсталой, феодальной России»
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В начале августа Омелян заявил, что власти рассматривают вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. По словам министра, прекращение сообщения с Россией пойдет на пользу Украине и послужит толчком для развития ее транспортной системы. 16 августа Омелян ​заявил, что уже подписал некий «исторический документ» и в Москву «будут ходить только медведи». Он также уточнил, что анонсированные им ограничения коснутся не только железнодорожного пассажирского сообщения. Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что Украина должна прекратить и автобусное сообщение с Россией.

Министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что ведомство провело подготовку к возможной отмене властями Украины железнодорожного и автобусного сообщения между странами.

Теги: Украина , Семья , Экология
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