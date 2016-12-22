Украинские власти предложили прекратить автобусное сообщение с Россией

Украина должна прекратить с Россией наряду с железнодорожным сообщением еще и автобусное, считает первый заместитель постоянного представителя президента Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов. Об этом сообщает Страна.ua.

«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения», — написал Гданов в своем Facebook.

Так он прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который ранее сообщил о том, что Киев рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.

В пресс-службе «Украинских железных дорог» РБК заявили, что будут готовы выполнить все решения, которые примет высшее руководство страны. В пресс-службе «дочки» РЖД — Федеральной пассажирской компании — сказали, что в Россию через территорию Украины ходит только один поезд Москва — Кишинев. Все остальное сообщение было прекращено в 2014 году.