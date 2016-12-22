Киев рассказал о плюсах прекращения железнодорожного сообщения с Россией

Прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдет Украине «на пользу». Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире «Пятого канала».

По его словам, такое решение послужит толчком для развития транспортной системы в стране. Он привел в пример закрытие авиасообщения между странами в 2015 году, отметив, что «украинцы и после этого охотно летают».

«Убежден, что такая же история будет и с железнодорожным, и автобусным сообщением», — заявил министр. Омелян отметил, что говорить о том, «что это очередной удар по российско-украинской дружбе», не корректно. «Дружбы нет и никогда не было», — заявил он.

Ранее Омелян заявил, что украинские власти не собираются блокировать транзит российских грузов по территории своей страны.

В начале августа Омелян заявил, что правительство Украины рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с Россией. В «Укрзализныце» (оператор украинских железных дорог) РБК сообщили, что компания выполнит «все решения, принятые на самом высоком государственном уровне». Первый зампредставителя президента Украины в Крыму Изет Гданов также предложил запретить автобусное сообщение между странами. Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что ведомство провело подготовку к возможной отмене властями Украины железнодорожного и автобусного сообщения.