Опубликовано видео испытаний новой российской противоракеты

Опубликовано видео успешного испытательного запуска новой противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Видео: Ruptly.tv

Военные отмечают, что уже на старте скорость ракеты составляет более 3 км/с. При этом скорость полета снаряда и его дальность засекречены. Известно, что ракета может поразить баллистическую цель на скорости 7 км/с. По словам замкомандующего объединением ПВО и ПРО ВКС России полковника Андрея Приходько, новая ракета после ряда испытаний справилась с задачами, успешно поразила цели и подтвердила заложенные характеристики. Предыдущие испытания новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган прошли в конце июля и в апреле.

Глава компании «Ильюшин» Алексей Рогозин в середине августа сообщал о наработках по созданию возвращаемой ракеты. По его словам, создать подобный снаряд будет «очень дорого». «Это то решение, которое мы реализуем на уровне аванпроекта. Сдали эту работу в «Роскосмос»... Это подход к тому, как может осуществляться возвращаемая эксплуатация первых ступеней ракет-носителей», — подчеркивал Рогозин.