Минобороны отчиталось об успешном испытании противоракеты

Модернизированная противоракета успешно поразила учебную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заявил заместитель командующего объединением ПВО и ПРО ВКС России специального назначения генерал-майор Андрей Приходьк. Об этом сообщает официальный орган Минобороны, газета «Красная звезда».

Модель ракеты в публикации не названа. Сообщается, что в ближайшее время начнется ее серийное производство и поставка в части ПВО и ПРО ВКС России, для замены ее предшественниц, стоящих на вооружении с 1995 года. Утверждается, что вся элементная база ракеты — отечественного производства. «В ходе испытательного пуска ракета в полном объеме выполнила сложную программу полета и успешно поразила условную цель», — сказал Приходько. лично контролировавший пуск.

В последний раз об успешных испытаниях новой противоракеты Минобороны заявило в апреле. Тогда говорилось, что испытанная ракета должна в будущем встать на дежурство для защиты от возможного ядерного удара по Москве.

О создании новой противоракеты было объявлено в 2016 году. Впервые ее успешно испытали в ноябре 2017 года.

