Минобороны отчиталось об успешном испытании новой противоракеты

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытана новая противоракета, заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько. Об этом сообщает печатный орган Минобороны газета «Красная звезда».

«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», — сказал он.

Модель ракеты в публикации не раскрыта.

Предыдущие испытания новой противоракеты на Сары-Щагане состоялись 12 февраля. Запуск ракеты и указание цели впервые были произведены в полностью автоматическом режиме. Раньше команду на запуск отдавалась исключительно человеком.

Первое испытание новой противоракеты прошло в ноябре 2017 года.