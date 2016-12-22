Минобороны отчиталось об успешном испытании новой противоракеты
Политика, 05:31
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Минобороны отчиталось об успешном испытании новой противоракеты
На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытана новая противоракета, заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько. Об этом сообщает печатный орган Минобороны газета «Красная звезда».
«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», — сказал он.
Модель ракеты в публикации не раскрыта.
Предыдущие испытания новой противоракеты на Сары-Щагане состоялись 12 февраля. Запуск ракеты и указание цели впервые были произведены в полностью автоматическом режиме. Раньше команду на запуск отдавалась исключительно человеком.
Первое испытание новой противоракеты прошло в ноябре 2017 года.