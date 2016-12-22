Сын Рогозина рассказал о наработках по созданию возвращаемой ракеты

«Роскосмос» получил наработки компании «Ильюшин» по созданию российской многоразовой ракеты-носителя. Глава компании Алексей Рогозин признал, что создать подобную ракету будет «очень дорого»

Алексей Рогозин (Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»)

«Ильюшин» передал «Роскосмосу» наработки по созданию возвращаемой ракеты-носителя, рассказал гендиректор компании-разработчика Алексей Рогозин. По его словам, российский аналог американских ракет компании SpaceX будет отличаться от них по своему технологическому решению, передает «Интерфакс».

«Это то решение, которое мы реализуем на уровне аванпроекта. Сдали эту работу в «Роскосмос»... Это подход к тому, как может осуществляться возвращаемая эксплуатация первых ступеней ракет-носителей», — рассказал он.

Комментируя аналогичные разработки в США, Алексей Рогозин назвал решения, использованные компанией SpaceX, «абсолютно прорывными». Вместе с тем он отметил, что для России подобные решения неприменимы. «У нас на морскую платформу садиться некуда. «Роскосмос» совместно с Фондом перспективных исследований поставил задачу, как сделать так, чтобы посадка была самолетного типа», — пояснил он. Российская возвращаемая ракета-носитель, согласно проекту «Ильюшина», должна будет летать на гиперзвуковой скорости. При этом посадку она будет проводить на дозвуковой скорости, по аналогу самолетов.

Вместе с тем Алексей Рогозин отметил, что в настоящий момент создать подобную систему фактически невозможно. В первую очередь это связано с колоссальной сложностью и дороговизной проекта. «Создать это как объект практически невозможно, просто взять и начать проектировать такую систему — это как создать новый «Буран», вся страна сейчас должна начать этим заниматься, это очень дорого и не та степень актуальности», — объяснил Рогозин.

Ранее ​руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский сообщил, что первая российская многоразовая ракета-носитель может выйти на этап испытаний в 2022 году. Речь идет о сверхлегко​й ракете-носителе «Ангара-1.2», которая способна выводить на солнечно-синхронную орбиту полезную нагрузку массой до 600 кг. Первая ступень этой ракеты, согласно проекту, должна отсоединяться на высоте около 60 км и приземляться на обычную взлетно-посадочную полосу.