​ВКС России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО

Расчет Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно провел испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган, расположенном в Казахстане. Об этом РБК сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Во время мероприятия заместитель командующего объединением противовоздушной

и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько рассказал, что новая ракета после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики и выполнила поставленную задачу. Он отметил, что ракета успешно поразила условную цель с заданной точностью.

В Минобороны отметили, что система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

В середине августа глава компании «Ильюшин» Алексей Рогозин рассказал о наработках по созданию возвращаемой ракеты​. Он признал, что создать подобную ракету будет «очень дорого». «Это то решение, которое мы реализуем на уровне аванпроекта. Сдали эту работу в «Роскосмос»... Это подход к тому, как может осуществляться возвращаемая эксплуатация первых ступеней ракет-носителей», — заявил он.