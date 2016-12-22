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Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов освободился из колонии
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Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов освободился из колонии
Общество, 09:53
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Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов освободился из колонии
Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации. Срок заключения Соколову пересчитали по новому закону, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в колонии
Александр Соколов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Журналист Александр Соколов, приговоренный к 3,5 года лишения свободы за экстремизм, 28 августа освободился из колонии. Об этом сообщил РБК его адвокат Алексей Чернышев.

«[Соколов освободился] в связи с принятием новой редакции ст. 72 УК РФ (исчисление сроков наказаний и зачет наказания. — РБК), он обратился с ходатайством в суд по месту отбытия наказания, чтобы произвели ему перерасчет срока. Он 28 августа освободился. Теперь в соответствии с приговором у него еще год ограничение свободы, но я думаю, что в ближайшее время он обратится в суд по месту жительства, чтобы и этот срок зачли ему», — сообщил адвокат.

Соколова, специального корреспондента РБК, арестовали в июле 2015 года. За несколько недель до ареста он опубликовал расследование о кражах при строительстве космодрома Восточный. Его и еще троих фигурантов дела — экс-редактора газеты «Дуэль» Юрия Мухина, а также активистов Валерия Парфенова и Кирилла Барабаша — обвинили по ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации).

Следствие установило, что подсудимые основали инициативную группу для проведения референдума «За ответственную власть». Группа была создана для прикрытия созданной Мухиным «Армии воли народа», запрещенной в 2010 году за призывы к насильственному свержению власти. В суде указали, что состав участников и повестка двух организаций примерно совпадали.

Журналиста Александра Соколова этапировали в колонию
Общество

В августе 2017 года Соколов получил 3,5 года колонии, Парфенов и Барабаш — по четыре года, Мухин — четыре года условно. В декабре Мосгорсуд снизил наказание Парфенову и Барабашу до трех лет девяти месяцев колонии, приговор Соколову остался в силе. В начале марта 2018 года журналист подал прошение об условно-досрочном освобождении, однако суд отказался рассматривать ходатайство.
Авторы: Григорий Дубов, Екатерина Костина.
Теги: Александр Соколов , экстремизм , колония
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