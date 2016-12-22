Осужденный за экстремизм журналист Соколов попросил об УДО

Процессуальное решение по просьбе журналиста Александра Соколова об условно-досрочном освобождении еще не принято. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Ранее ТАСС сообщил, что осужденный за экстремизм журналист написал прошение об УДО.

21 декабря 2017 года Мосгорсуд оставил приговор Соколову в силе. Бывшему редактору газеты «Дуэль» Юрию Мухину, приговоренному к четырем годам условно, также оставили приговор в силе. Наказание активистам Валерию Парфенову и Кириллу Барабашу снизили с четырех лет колонии до трех лет девяти месяцев. Последнего также лишили звания полковника ВВС.

В августе 2017 года Соколов был приговорен к 3,6 годам колонии.

Всех фигурантов обвиняли в создании или участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК России). Обвинение считало, что «инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), которую основали подсудимые, была создана для прикрытия. В действительности под ее видом функционировала организованная Мухиным «Армия воли народа» (АВН), запрещенная в 2010 году за призывы к насильственному свержению власти. Состав участников и повестка обеих организаций, по мнению суда, примерно совпадали.

Специальный корреспондент РБК Александр Соколов был арестован в июле 2015 года. За несколько недель до задержания было опубликовано расследование Соколова о строительстве космодрома Восточный​.