Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года

За первое полугодие текущего года Россия инвестировала на Украину больше, чем другие государства. Доля инвестиций России в украинскую экономику составила 34,6%. Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

Согласно предоставленным данным, всего за период с января по июнь на Украину поступило $1,259 млрд, из них $436 млн из России. На втором месте оказался Кипр, который инвестировал $219 млн. Тройку крупнейших инвесторов замкнули Нидерланды ($207,7 млн).

Кроме того, вклад в экономику Украины сделали Австрия ($58,7 млн), Польша ($54,1), Франция ($46,9) и Великобритания ($43,4).

В отчете говорится, что почти 60% этих средств ($750 млн) было направлено в финансовую и страховую сферы. Еще 9,6% власти Украины вложили в оптовую и розничную торговлю, в промышленность — 8,2%, в сферу информации и телекоммуникации — 7,9%.

В середине августа бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Россия с 2014 года является главным торговым партнером Украины, из-за чего возврат Крыма и разрешение конфликта в Донбассе становятся невозможными. «В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — сказал он.

В ответ на заявление Ющенко экс-глава украинского Минэкономики Виктор Суслов сказал, что слова бывшего украинского лидера являются «абсурдными» и счел «колоссальным» ущерб Киева от разрыва торговли с Россией.