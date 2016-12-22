Экс-министр счел «колоссальным» ущерб Киева от разрыва торговли с Россией

Экономике Украины будет нанесен колоссальный ущерб в случае разрыва торговых отношений с Россией, заявил экс-глава украинского Минэкономики Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина».

«На сегодня Россия является крупнейшим торговым партнером Украины. Ну и, скажем прямо, для Украины это хорошо. Все-таки это дает Украине значительный рынок для сбыта своих товаров», — сказал он.

Суслов отметил, что благодаря этим отношениям Киев покупает у Москвы критически важные товары, в том числе атомное топливо, которое необходимо для работы АЭС, производящих, по его словам, более 50% необходимой Украине электроэнергии. «Остановка этих станций означала бы полную катастрофу», — добавил экс-министр.

Предложение экс-президента Украины Виктора Ющенко о разрыве торговых отношений с Россией Суслов назвал «обоюдоострым». По его словам, если такое произойдет, ущерб для экономики страны будет колоссальным, а уровень жизни ее граждан снизится. Суслов подчеркнул, что потери Киева от разрыва торговых отношений с Москвой будут исчисляться миллиардами долларов.

Ранее Ющенко в интервью «Украинской правде» заявил, что Россия с 2014 года является главным торговым партнером Украины, из-за чего возврат Крыма и разрешение конфликта в Донбассе становятся невозможными. «В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — сказал он.