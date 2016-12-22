В «Укрзализныце» заявили о готовности отменить поезда в Россию

Компания «Укрзализныця», оператор украинских железных дорог, заявила о готовности прекратить железнодорожное сообщение с Россией в случае, если так решат власти Украины, сообщает издания «Сегодня» со ссылкой на компанию.
В «Укрзализныце» отметили, что пассажиропоток с Украины в Россию сокращается. Так, за 2017 год по этому направлению перевезли 900 тыс. украинцев, что в пять раз меньше, чем в 2013-м.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что рассматривается вариант закрытия железнодорожного сообщения с Россией. После этого постпред президента Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов подчеркнул, что необходимо прекратить сообщение не только железнодорожное, но и автобусное.
В случае принятия подобных мер может пострадать экономика страны и работающие в России украинцы, считает депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. В Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) сказали РБК, что с 2014 года через территорию Украины ходит только один российский поезд, следующий по маршруту Москва — Кишинев.