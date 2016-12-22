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Ющенко назвал украинцев рабами без «плана победы» над Россией
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Ющенко назвал украинцев рабами без «плана победы» над Россией
Украинский кризис, 13 авг, 23:46
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Ющенко назвал украинцев рабами без «плана победы» над Россией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью газете «Украинская правда» назвал причины, по которым на протяжении нескольких лет не удается разрешить конфликт в Донбассе и урегулировать вопрос Крыма.

По его словам, результат любого военного конфликта определяет дух. «Если у вас есть дух, за вами всегда будет победа. Если у вас духа нет, вам никакой «Бук» (зенитный ракетный комплекс. — РБК) — ничто не поможет», — считает он.

В качестве примера экс-президент привел войну во Вьетнаме. Он напомнил, что вьетнамская армия победила «первую армию мира», так как у нее «в десять крат был сильнее дух». «И дух выигрывает», — подчеркнул Ющенко.

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​Как отметил политик, быстрого решения «ни по Донбассу, ни по Крыму» нет. «Сколько это будет продолжаться? Это не вопрос в годах, этот вопрос в процессе», — считает он.

Помимо этого Ющенко обратил внимание на тот факт, что у России и Украины до сих пор сохраняются тесные экономические связи. «Россия в 2014 году первый торговый партнер (Украины. — РБК), в 2015-м, в 2016-м, в 2017-м <...> Вы смешны. Вы несимметричные, неадекватны. Вы что-то делаете не так», — сказал бывший украинский президент.

Ющенко отметил, что при таком положении дел добиться успеха в вопросе прекращения конфликта в Донбассе и возвращении Крыма в состав Украины невозможно. «В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», — заключил он.

Теги: Украина , Виктор Ющенко , Крым , Донбасс
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