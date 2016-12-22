Тимошенко рассказала о держащем экономику Украины на плаву факторе

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер Украины Юлия Тимошенко рассказала, что держит экономику Украины на плаву. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, украинская власть может объяснить «что угодно чем угодно». «Плохие дороги — особенностями ландшафта и локальными сдвигами почв, задержки с выплатами пенсий — «разрывами», коррупцию — несовершенством законодательства, инфляцию — летней жарой или дождями», — отметила Тимошенко.

При этом политик добавила, что единственное, чего власть прояснить не в состоянии, — почему ей живется все лучше, а людям — все хуже. «Почему по телевизору — все хорошо, а в холодильниках — не очень. Почему есть «144 реформы», но — никакого результата», — подчеркнула она.

Тимошенко привела статистику, согласно которой украинцы, уехавшие на заработки за рубеж, в течение года принесли стране €5 млрд. По ее мнению, именно они являются той силой, которая и держит национальную экономику на плаву. «Это — простые люди, которые пытаются выжить, вопреки «реформам» и реально заботятся о своих семьях и о своей стране. Без «разрывов» в платежах и без другой абракадабры в объяснениях», — заключила она.​