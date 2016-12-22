Минприроды отвергло возможное объединение Росприроднадзора и Росгидромета

Росприроднадзор и Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) не станут объединяться, сообщил журналистам по итогам совещания в Магасе глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает «Интерфакс».

«Росприроднадзор не будет объединяться с Росгидрометом», — отреагировал в ответ на это Кобылкин, напомнив, что Росгидромет в дальнейшем будет реорганизован (весной с такой инициативой выступал предшественник Кобылкина Сергей Донской; на базе службы он предлагал организовать отдельную госкомпанию).

У этой структуры, как заметил нынешний глава Минприроды, ​ «есть очень хорошая коммерческая составляющая, которая должна непосредственно участвовать в формировании денежных средств». «На этой программе Росгидромет должен обновлять свои источники наблюдения в будущем», — отметил министр.

Говоря о работе Росприроднадзора, Кобылкин заявил, что это основной надзорный орган, который не может быть реорганизован. Именно это ведомство, как уточнил глава министерства, «будет наблюдать за тем, как станет выполняться указ президента России и выполнен будет в 2024 году национальный проект «Экология».

В марте предложение об объединении всех российских метеослужб в единую госкорпорацию в правительство внес Росгидромет. При действующей системе, как поясняли в ведомстве, невозможно перебросить деньги из одной структуры в другую, а в рамках госкорпорации или публично-правовой компании это сделать было бы значительно проще.

Это уже не первый раз, когда в России звучат инициативы об объединении Росгидромета и Росприроднадзора. Так, в 2015 году в Кремль от правительства, по информации источников РБК, поступал проект, в рамках которого предлагалось создать шесть федеральных надзоров вместо существующих на тот момент 40 с лишним. Речь в том числе шла об объединении Росгидромета и Росприроднадзора. Однако в Кремле, как выяснил РБК, подобную идею сочли неудачной и отклонили.