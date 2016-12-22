Донской предложил расформировать Росгидромет и создать госкомпанию

Минприроды предлагает расформировать Росгидрометцентр и создать на его базе отдельную государственную компанию. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской на коллегии министерства, передает корреспондент РБК.

Реформирование системы Росгидромета является приоритетной задачей, отметил Донской.

Глава Росгидромета Максим Яковенко ранее заявил, что организация внесла в правительство предложение об объединении российских метеослужб в единую госкорпорацию. По его словам, объединение позволит эффективнее расходовать бюджетные деньги и, учитывая подобный опыт других стран, поможет переориентировать структуру на получение прибыли. Сейчас Росгидромет имеет более 50 подразделений по всей России.

Предложение правительству было направлено в виде поправок к Стратегии деятельности в области гидрометеорологии до 2030 года, которую правительство утвердило в сентябре 2010 года.