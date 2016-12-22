Россия созвала заседание СБ ООН из-за ситуации в Идлибе‍

Совет Безопасности ООН проведет консультации по ситуации в сирийском Идлибе по запросу России. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает ТАСС. По его словам, консультации пройдут ближе к вечеру 28 августа.

Накануне в Минобороны сообщали, что Вашингтон готовит провокацию с применением химоружия в Идлибе, а также увеличивает число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для нанесения ударов по Сирии. По информации российского оборонного ведомства, инсценировка химатаки состоится в населенном пункте Кафер-Зайта. В Пентагоне назвали эти заявления «не более чем пропагандой».

Ранее МИД предостерег Вашингтон и его союзников от «новых опрометчивых шагов» в Сирии. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор 27 августа, во время которого выразили озабоченность из-за гуманитарной ситуации в Идлибе. Они также призвали Россию повлиять на Дамаск и не допустить эскалации конфликта.