МИД предостерег США и их союзников от провокаций в Сирии

О том, что они возможны, ранее заявили в Минобороны. Bloomberg до этого сообщил о готовности США нанести по Сирии удар, если Асад вновь отдаст приказ о химатаке. Цель Запада в Сирии — «дальше раскачивать» страну, уверен Рябков

Сергей Рябков (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя публикацию Bloomberg о том, что, если правительственные войска Сирии применят химическое оружие, США готовы нанести по арабской республике ракетный удар, предостерег Вашингтон и их союзников от «новых опрометчивых шагов». Об этом чиновник сообщил «РИА Новости».​

В Москве, как заметил Рябков, «слышат ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные». Однако это, как заверил замглавы российского внешнеполитического ведомства, «не сказывается на решимости Москвы продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни».

Цели стран Запада в арабской республике, как уверен Рябков, — «и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене власти в Дамаске». В этом, по словам чиновника, нет ничего нового.​ «Мы к такому развитию готовы, мы разоблачаем эти замыслы», — заверил замглавы МИДа, подчеркнув, однако, что история, в том числе недавняя, по его мнению, «похоже, ничему американцев не учит». «И сейчас опять мы видим серьезное нагнетание обстановки», — заметил Рябков.

В частности, по данным заместителя министра, в настоящее время «вполне вероятен вариант с грубой провокацией с последующими ударами [по Сирии]». «Мы предостерегаем американцев и их союзников от новых опрометчивых шагов», — резюмировал чиновник.

О том, что у США есть данные: сирийский лидер Башар Асад «может вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают террористы», Bloomberg со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника сообщил 25 августа. Болтон, по информации собеседников агентства, уже передал эту информацию секретарю российского Совбеза Николаю Патрушеву, предупредив его о том, что если Дамаск будет использовать химоружие, Вашингтон готов нанести по Сирии новый удар, который будет сильнее предыдущих.

В российском Минобороны затем заявили, что у Москвы есть данные о подготовке в Сирии инсценировки химатаки. Ее, как указывали в ведомстве, должна будет совершить спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива».