Суд признал банкротом банк «Советский»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом банк «Советский», сообщает ТАСС.

В начале июля Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации, которая проходила санацию за счет средств подконтрольного Банку России Фонда консолидации банковского сектора. Отмечалось, что ЦБ впервые лишил лицензии санированный через новый механизм банк. Регулятор отмечал, что вклады клиентов банка перейдут в Московский кредитный банк.

МВД 9 июля объявило в федеральный розыск сына владельца банка и экс-председателя совета директоров «Советского» Станислава Митрушина. В конце июля ЦБ подал в суд заявление о признании «Советского» банкротом.

Банк занимался кредитованием промышленных и строительных предприятий, после этого стал специализироваться на розничном бизнесе.