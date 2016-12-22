ЦБ впервые лишил лицензии санировавшийся через новый механизм банк

Лицензия отозвана с 3 июля, информирует регулятор. Банк «Советский» проходил процедуру санации с 2015 года. В этом году ЦБ решил санировать его через новый механизм — ФКБС

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Банк России отозвал с 3 июля лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка «Советский», говорится в сообщении на сайте регулятора.

В приказе ЦБ сказано, что решение принято «в связи со значением всех нормативов достаточности средств (капитала) кредитной организации <...> ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации».

Банк «Советский» проходил процедуру санации с октября 2015 года. Первоначально этим занимался банк «Российский капитал», но в марте 2016-го санатор сменился — им стал Татфондбанк, который через год сам потерял лицензию. В феврале текущего года ЦБ решил санировать «Советский» через новый механизм — Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

При проверке в 2015 году ЦБ регулятор выявил в банке «Советский» дыру в капитале почти вдвое меньше объема вкладов, который на 1 октября того же года превышал 20 млрд руб.

Банк «Советский» занимает 111-е место по величине активов в банковской системе России.