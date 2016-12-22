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ЦБ подал в суд заявление о банкротстве банка «Советский»
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ЦБ подал в суд заявление о банкротстве банка «Советский»
Финансы, 13:42
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ЦБ подал в суд заявление о банкротстве банка «Советский»

Регулятор подал в суд заявление о признании АО «Банк «Советский» банкротом. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3 июля ЦБ заявил об отзыве лицензии у петербургского банка «Советский». Он проходил санацию за счет средств подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. Таким образом, регулятор впервые лишил лицензии санированный через новый механизм банк.

ЦБ начал санацию банка «Советский» по новой схеме
Финансы

Позднее МВД объявило в федеральный розыск сына владельца «Советского» и бывшего председателя совета директоров этого банка Станислава Митрушина.

10 июля в ЦБ сообщили, что вклады клиентов банка перейдут в
Московский кредитный банк (МКБ). МКБ будут переданы обязательства «Советского» перед кредиторами первой очереди (физлицами, за исключением индивидуальных предпринимателей — они получат страховое возмещение от Агентства по страхованию вкладов).

Вклады клиентов банка «Советский» перейдут в МКБ
Финансы

Банк «Советский» специализировался на кредитовании промышленных и строительных предприятий, затем переключился на розничный бизнес. Основным владельцем банка до санации в 2015 году был отец Станислава Митрушина Владимир.

Теги: Центробанк , заявление о банкротстве , Банк «Советский»
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