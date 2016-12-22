ЦБ подал в суд заявление о банкротстве банка «Советский»

Регулятор подал в суд заявление о признании АО «Банк «Советский» банкротом. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3 июля ЦБ заявил об отзыве лицензии у петербургского банка «Советский». Он проходил санацию за счет средств подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. Таким образом, регулятор впервые лишил лицензии санированный через новый механизм банк.
Позднее МВД объявило в федеральный розыск сына владельца «Советского» и бывшего председателя совета директоров этого банка Станислава Митрушина.
10 июля в ЦБ сообщили, что вклады клиентов банка перейдут в
Московский кредитный банк (МКБ). МКБ будут переданы обязательства «Советского» перед кредиторами первой очереди (физлицами, за исключением индивидуальных предпринимателей — они получат страховое возмещение от Агентства по страхованию вкладов).
Банк «Советский» специализировался на кредитовании промышленных и строительных предприятий, затем переключился на розничный бизнес. Основным владельцем банка до санации в 2015 году был отец Станислава Митрушина Владимир.