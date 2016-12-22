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ЦБ начал санацию банка «Советский» по новой схеме
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ЦБ начал санацию банка «Советский» по новой схеме
Финансы, 21 фев, 20:35
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ЦБ начал санацию банка «Советский» по новой схеме
Банк «Советский», санация которого идет с 2015 года, передали в управление Фонда консолидации банковского сектора. С помощью нового механизма, запущенного полгода назад, санируются уже банки «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Санацией банка «Советский» теперь будет заниматься Фонд консолидации банковского сектора. Соответствующий приказ опубликован на сайте Центробанка.

«В рамках реализации Плана участия Банка России на ООО «УК ФКБС» с 22.02.2018 возложены функции временной администрации по управлению АО Банк «Советский», — говорится в документе.

Санация банка «Советский» идет с 2015 года. До этого этим занималось Агентство по страхованию вкладов. Функции АСВ в качестве временной администрации этого банка несколько раз продлевались.

Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие»
Финансы

Изначально к осуществлению мер по финансовому оздоровлению был привлечен банк «Российский капитал» («дочка» АСВ). В марте 2016 года санатором «Советского» стал Татфондбанк. Однако в декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Позднее, в марте 2017 года, лицензия Татфондбанка была отозвана.

Новый механизм оздоровления банков — через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку — регулятор впервые применил в отношении «ФК Открытие», в дальнейшем — Бинбанка и Промсвязьбанка. Суть схемы заключается в том, что санатором выступает сам Банк России, который становится новым собственником санируемого банка.

Ранее используемая схема санации — через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — была кредитной. Деньги предоставлялись регулятором банку-санатору в виде кредита через посредника в лице АСВ.

На текущий момент из приблизительно 30 банков, которые санируются по старой схеме, большинство не показывает достаточную прибыль, чтобы по истечении того срока, на который ЦБ через АСВ выдавал им бесплатные кредиты, восстановить капитал, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Поэтому ожидаемо, что перед ЦБ будет вставать вопрос: либо продлять срок этих кредитов и санировать банки дальше по старой схеме, либо забрать их в ФКБС и просто одномоментно закрыть дыру в их капитале, поясняет аналитик.

По старой схеме ЦБ через АСВ выдавал банкам деньги по сути без процентов в кредит на 15–20 лет, с тем чтобы банки, купив, например, ОФЗ или другие надежные активы, в течение этого срока заработали прибыль и «отбили» дыры в капитале, говорит Данилов. Однако, поскольку в последнее время ставки падали, банки не смогли зафиксировать нужную высокую доходность на все 15–20 лет, поясняет он. «Поэтому у ЦБ возникает ситуация, когда банку надо либо продлевать срок кредита, либо, если новые собственники не готовы помогать, забривать его в ФКБС и докапитализировать», — говорит эксперт. По мнению Данилова, эта ситуация ожидаема, и некоторые другие из 30 санируемых банков могут перейти в ФКБС, когда встанет вопрос об их повторной санации.

Авторы: Григорий Набережнов, Мария Бондаренко, Екатерина Литова.
Теги: Центробанк , Банк «Советский»
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