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Вклады клиентов банка «Советский» перейдут в МКБ
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Вклады клиентов банка «Советский» перейдут в МКБ
Финансы, 13:09
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Вклады клиентов банка «Советский» перейдут в МКБ
Московский кредитный банк выиграл конкурс на получение активов и обязательств лишившегося лицензии в начале месяца банка «Советский». Такой механизм применяется ЦБ крайне редко — третий раз за три года
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Конкурс на получение активов и обязательств петербургского банка «Советский» выиграл Московский кредитный банк (МКБ), следует из сообщения ЦБ. Банку будут переданы обязательства «Советского» перед кредиторами первой очереди (физлицами, за исключением индивидуальных предпринимателей — они получат страховое возмещение от Агентства по страхованию вкладов). Это позволит сохранить вклады физлиц-клиентов «Советского» в полном объеме, включая превышающие страховую сумму вклады (т.е. больше 1,4 млн руб.), добавляет ЦБ.

Приступить к обслуживанию клиентов «Советского» банк должен не позднее 17 июля, уточняет регулятор. Как сообщал ЦБ в начале июля, вклады физлиц будут переданы банку-победителю конкурса автоматически — заключать новые договоры им не потребуется, а обслуживание продолжится на прежних условиях.

«Благодаря проекту по банку «Советский», мы имеем возможность начать работать в регионе, в котором ранее не были представлены», — передает пресс-служба МКБ слова первого зампреда правления МКБ Михаила Полунина. Банк несет минимальные затраты на организацию сети и привлечение клиентов, отметил он. Стратегически МКБ ранее уже рассматривал вопрос об открытии филиала в Санкт-Петербурге, добавил Полунин. 

Привлечение вкладов банка «Советский» позволит МКБ увеличить объем депозитов на 12% (307 млрд руб. по состоянию на 1 апреля 2018 года). К моменту отзыва лицензии 42 отделения банка «Советский» обслуживали юридических и физических лиц в 27 городах России.

Согласно указанию ЦБ о проведении конкурсов на передачу обязательств банков с отозванной лицензией, банк-победитель конкурса должен последние четыре квартала показывать прибыль, величина его собственных средств должна составлять не менее 10% от передаваемых обязательств (в случае с «Советским» — не мене 3,7 млрд руб.). Кроме того, банк должен выполнять нормативы достаточности капитала с учетом надбавок.

«Советский» лишился лицензии первым среди банков, санировавшихся силами самого ЦБ. Впервые «Советский» попал на санацию три года назад — его оздоровлением занялся сначала банк «Российский капитал» (на тот момент контролировался Агентством по страхованию вкладов), а потом — Татфондбанк. При этом дыра в капитале «Советского» за то время, что он санировался Татфондбанком, выросла с 7,5 млрд руб. до 35 млрд руб. — это было связано с кредитами самому Татфондбанку и вложениями в его облигации. После того как Татфондбанк лишился лицензии в марте 2017 года, эти вложения стали невозвратными. В феврале 2018 года банк перешел на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. 3 июля ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка «в связи со значением всех нормативов достаточности средств (капитала) кредитной организации <...> ниже 2%». Регулятор тогда пояснил, что переданы будут обязательства перед кредиторами первой (вклады физлиц) и второй (выходные пособия, зарплаты и т.д.) очередей.

Схема с передачей другому банку обязательств банка с отозванной лицензией перед вкладчиками применяется ЦБ нечасто. Впервые она была задействована в 2015 году — тогда обязательства Пробизнесбанка в результате конкурса получил Бинбанк. За три года такой механизм применяется ЦБ в третий раз.

По данным отчетности «Советского» на 1 июня, работающих активов у банка было 9 млрд руб., около 33 млрд руб — проблемных активов. Отрицательный капитал — около 39 млрд руб. Объем обязательств составлял около 37 млрд руб. Для того чтобы обеспечить принцип эквивалентности размера передаваемых обязательств стоимости передаваемого имущества, ЦБ провел замену активов на балансе «Советского» — выдал пятилетний депозит АвтоВАЗбанку (планируется, что он войдет в создаваемый регулятором фонд проблемных и непрофильных долгов) на сумму 34,2 млрд руб. На эти деньги АвтоВАЗбанк выкупил у «Советского» проблемные активы, с которыми продолжит работу фонд проблемных и непрофильных долгов.

Авторы: Георгий Перемитин, Екатерина Литова.
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