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Трамп высказал слова уважения покойному сенатору Маккейну
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Трамп высказал слова уважения покойному сенатору Маккейну
Общество, 00:06
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Трамп высказал слова уважения покойному сенатору Маккейну

Президент США Дональд Трамп выразил уважение покойному сенатору Джону Маккейну, скончавшемуся от рака мозга. Об этом сообщает The Hill.

«Несмотря на наши разногласия в стратегии и политике, я уважаю службу сенатора Джона Маккейна нашей стране», — сказал Трамп.

Он добавил, что подписал распоряжение о том, чтобы флаг США был приспущен до похорон сенатора. Трамп также попросил вице-президента Майка Пенса выступить на церемонии в честь Маккейна, которая пройдет в в Капитолии 31 августа.

Президент рассказал, что его администрацию на похоронах сенатора представят министр обороны Джеймс Мэттис, советник по национальной безопасности Джон Болтон и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли.

Война, плен, сенат: жизненный путь Джона Маккейна. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Ранее Трамп отказался от заявления Белого дома, в котором отмечались заслуги Маккейна, сообщало издание The Washington Post.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни. В 2017 году стало известно, что у сенатора обнаружили опухоль мозга. За несколько дней до смерти он отказался от продолжения лечения. При этом родные Маккейна не пригласили Трампа на похороны сенатора.

Слова уважения сенатору высказало Министерство иностранных дел России. Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Макккейн символизировал убежденное противодействие России, и это вызывало уважение.

Теги: Джон Маккейн , Дональд Трамп
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