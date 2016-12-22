МИД отреагировал на смерть Маккейна словами об уважении

Маккейн противодействовал России исходя из своих убеждений, но делал это так, что это вызывало уважение, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 26 августа от рака мозга

Джон Маккейн (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Несмотря на то что Маккейн был одним из наиболее жестких сторонников антироссийских мер в американском истеблишменте, его верность занимаемой позиции вызывала уважение. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Маккейн действительно символизировал собой ярое противодействие нашей страны, делал это убежденно. В этом смысле это вызывало уважение. Врага уважают, несомненно, мы уважаем всех своих противников, которые облечены «большой властью», — сказал Рябков.

«Но от этого осознания мы только внутренне собираемся сами», — заявил Рябков.

Сенатор Джон Маккейн умер 26 августа в США от рака мозга на 82-м году жизни. Болезнь развивалась у него последние годы. Несмотря на тяжелое состояние и продолжающееся лечение (в сентябре 2017 года сенатор начал курс химиотерапии), Маккейн продолжал принимать активное участие в политической жизни.

За несколько дней до смерти Маккейн принял решение отказаться от лечения в связи с отсутствием надежд на выздоровление. После этого свою поддержку сенатору-республиканцу выразили представители обеих партий американского конгресса.

Маккейн был известен благодаря своим резким заявлениям, направленным против руководства России. Сенатор неоднократно называл Владимира Путина противником Соединенных Штатов и призывал к введению жестких антироссийских санкций.

В России смерть сенатора ранее прокомментировал в своем Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Маккейн оказался зеркалом эпохи, в которой он вырос и сформировался как политик. Эпохи деления мира на своих и чужих. Эпохи холодной войны, где главным врагом была и так и осталась для него наша страна... Он, как немногие, мог изменить мир к лучшему. Но если он как-то на него и повлиял, то, увы, в противоположном направлении», — написал он.

Еще один российский сенатор и член комитета по международным делам СФ Олег Морозов заявил, что Маккейн был «символом откровенного антироссийского мышления». «Умер враг. Отдай ему честь за честную вражду, за честную ненависть, за непримиримость. Другие — лукавят. Этот — говорит, что думает. Он научил нас лучше понимать себя и Америку. Пусть Господь примет его темную душу и сам определит ее будущее», — отреагировал сенатор на смерть своего американского коллеги.