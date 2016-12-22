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МИД отреагировал на смерть Маккейна словами об уважении
Политика, 20:31
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МИД отреагировал на смерть Маккейна словами об уважении
Маккейн противодействовал России исходя из своих убеждений, но делал это так, что это вызывало уважение, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 26 августа от рака мозга
Джон Маккейн (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Несмотря на то что Маккейн был одним из наиболее жестких сторонников антироссийских мер в американском истеблишменте, его верность занимаемой позиции вызывала уважение. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Маккейн действительно символизировал собой ярое противодействие нашей страны, делал это убежденно. В этом смысле это вызывало уважение. Врага уважают, несомненно, мы уважаем всех своих противников, которые облечены «большой властью», — сказал Рябков.

«Но от этого осознания мы только внутренне собираемся сами», — заявил Рябков.

Сенатор Джон Маккейн умер 26 августа в США от рака мозга на 82-м году жизни. Болезнь развивалась у него последние годы. Несмотря на тяжелое состояние и продолжающееся лечение (в сентябре 2017 года сенатор начал курс химиотерапии), Маккейн продолжал принимать активное участие в политической жизни.

За несколько дней до смерти Маккейн принял решение отказаться от лечения в связи с отсутствием надежд на выздоровление. После этого свою поддержку сенатору-республиканцу выразили представители обеих партий американского конгресса.

Война, плен, сенат: жизненный путь Джона Маккейна. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Умер сенатор Джон Маккейн
Политика

Маккейн был известен благодаря своим резким заявлениям, направленным против руководства России. Сенатор неоднократно называл Владимира Путина противником Соединенных Штатов и призывал к введению жестких антироссийских санкций.

В России смерть сенатора ранее прокомментировал в своем Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Маккейн оказался зеркалом эпохи, в которой он вырос и сформировался как политик. Эпохи деления мира на своих и чужих. Эпохи холодной войны, где главным врагом была и так и осталась для него наша страна... Он, как немногие, мог изменить мир к лучшему. Но если он как-то на него и повлиял, то, увы, в противоположном направлении», — написал он.

Еще один российский сенатор и член комитета по международным делам СФ Олег Морозов заявил, что Маккейн был «символом откровенного антироссийского мышления». «Умер враг. Отдай ему честь за честную вражду, за честную ненависть, за непримиримость. Другие — лукавят. Этот — говорит, что думает. Он научил нас лучше понимать себя и Америку. Пусть Господь примет его темную душу и сам определит ее будущее», — отреагировал сенатор на смерть своего американского коллеги.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Джон Маккейн , Сергей Рябков
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