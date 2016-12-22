Переговоры по Афганистану в Москве отложили после беседы Лаврова и Гани

Миротворческий саммит по Афганистану, который должен был пройти 4 сентября в Москве, отложен. Об этом сообщает ToloNews со ссылкой на заявление пресс-службы президента Афганистана Ашрафа Гани.
В заявлении указывается, что решение было принято после телефонного разговора Гани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом не указывается, на какую дату перенесены переговоры.
В МИД России подтвердили перенос саммита, об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Там указали, что Гани в разговоре с Лавровым предложил отложить переговоры из-за необходимости «выработки консолидированной позиции афганской стороны по данному вопросу, в том числе с учетом происходящих кадровых изменений в руководстве силового блока Афганистана».
Ранее Reuters сообщало, что на миротворческий саммит по Афганистану в Москву прибудут по меньшей мере четыре командира террористической организации «Талибан» (запрещена в России).
При этом 22 августа власти Афганистана сообщали, что также не намерены участвовать в мирных переговорах в России. В МИД Афганистана заявляли, что урегулирование конфликта в стране должно проходить под контролем Кабула.