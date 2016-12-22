Афганские власти заявили об ударе «российского или таджикского» самолета

Военный самолет нанес бомбовый удар по боевикам движения «Талибан» в Афганистане вблизи границы с Таджикистаном. Представитель афганской полиции заявил, что самолет был «таджикским либо российским»

Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Военный самолет Таджикистана или России нанес бомбовый удар по району Даргад афганской провинции Тахар, расположенной близи таджикской границы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря полиции провинции Тахар Халила Асира.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 26 августа, после того, как в столкновении с боевиками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) погибли два пограничника.

В результате авиаудара по талибам были убиты восемь боевиков, еще шестеро получили ранения, уточнил Асир.

​Reuters уточняет, что факт бомбардировки подтвердили и представители «Талибана».

РБК направило запросы в министерства обороны России, Афганистана и Таджикистана.

Тем временем, «РИА Новости» сообщило, что посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай прибыл в МИД России, где у дипломата запланирована встреча с заместителем главы ведомства Игорем Моргуловым.

По данным таджикского сайта Akhbor, столкновение с талибами произошло на территории Таджикистана, в ходе него группа боевиков, вооруженных автоматами и гранатометами, напала на автомобиль «Нива». В результате атаки погибли два лесника, а еще один человек получил ранения

Мотивы нападения неизвестны, однако источники сайта в районе нападения утверждают, что уже в воскресенье на место атаки прибыли руководители Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, а в небе кружили военные вертолеты.