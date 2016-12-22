В Кремле прокомментировали авиаудар у таджикско-афганской границы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обратиться в Минобороны в связи с ударом «российского или таджикского» самолета по Афганистану, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что Россия и Таджикистан сотрудничают в области безопасности и охраны границ, а также ведут много совместных проектов. «Конечно, Россия придает очень большое значение этому направлению нашего сотрудничества», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее власти Афганистана заявили, что военный самолет, принадлежащий России или Таджикистану, нанес удар по району Даргад в провинции Тахар рядом с таджикской границей. В результате погибли два пограничника. В российском Минобороны причастность к инциденту опровергли.

По данным источника агентства Asia-Plus, в Минобороны Таджикистана также отрицают причастность к удару.