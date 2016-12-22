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Четыре командира талибов приедут на мирные переговоры в Москве
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Четыре командира талибов приедут на мирные переговоры в Москве
Общество, 22 авг, 23:49
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Четыре командира талибов приедут на мирные переговоры в Москве

По меньшей мере четыре высокопоставленных командира запрещенной в России террористический организации «Талибан» приедут в Москву, чтобы принять участие в мирных переговорах по Афганистану. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает Reuters. По его словам, делегацию будет возглавлять глава филиала «Талибана» в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Талибы примут участие в переговорах по Афганистану в Москве
Политика

О том, что талибы приняли приглашение России присоединиться к переговорам, сообщала 21 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Переговоры по Афганистану состоятся в Москве 4 сентября. Россия ранее проводила многосторонние встречи по афганскому конфликту, однако представителей «Талибана» не приглашала.

Афганистан в среду отказался принимать участие в мирных переговорах в России. В афганском МИДе заявили, что процесс урегулирования конфликта должен проходить под руководством Кабула. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что афганское правительство планирует провести «прямые переговоры» с талибами, не привлекая иностранные государства, передает Reuters.

Теги: Афганистан , талибы , «Талибан»
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