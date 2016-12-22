Четыре командира талибов приедут на мирные переговоры в Москве

По меньшей мере четыре высокопоставленных командира запрещенной в России террористический организации «Талибан» приедут в Москву, чтобы принять участие в мирных переговорах по Афганистану. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, передает Reuters. По его словам, делегацию будет возглавлять глава филиала «Талибана» в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станекзай.
О том, что талибы приняли приглашение России присоединиться к переговорам, сообщала 21 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Переговоры по Афганистану состоятся в Москве 4 сентября. Россия ранее проводила многосторонние встречи по афганскому конфликту, однако представителей «Талибана» не приглашала.
Афганистан в среду отказался принимать участие в мирных переговорах в России. В афганском МИДе заявили, что процесс урегулирования конфликта должен проходить под руководством Кабула. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что афганское правительство планирует провести «прямые переговоры» с талибами, не привлекая иностранные государства, передает Reuters.