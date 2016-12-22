Афганистан отказался от участия в мирных переговорах в Москве

В МИД Афганистана заявили, что делегация из Кабула не приедет на переговоры о мирном урегулировании ситуации в стране, которые состоятся в Москве в сентябре, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя официального представителя МИД Афганистана Сибгата Ахмади.

«Мирный процесс должен проводиться под руководством Исламской Республики Афганистан. Мы не примем участия в переговорах в Москве», — сказал он. При этом неназванный чиновник заявил Tolo News, что Кабул не получил формального приглашения на переговоры.

Пресс-атташе посольства России в Афганистане Алексей Косарев заявил РБК, что пока не комментирует информацию об отказе Афганистана от участия во встрече в Москве в сентябре. «Пока не комментируем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на переговоры в сентябре пригласили представителей запрещенного в России движения «Талибан». После этого посол Афганистана заявил журналистам, что Москва планирует использовать талибов для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в регионе. В российском МИДе эти планы опровергли.

Переговоры в Москве по Афганистану пройдут 4 сентября.