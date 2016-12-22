Госдеп счел финансовую помощь Евросоюза Ирану «неправильным сигналом»

Выделение Евросоюза Ирану $21 млн это «неправильный сигнал в неподходящий момент», уверены в Госдепе. Ранее Брюссель объявил, что всего планирует перевести Тегерану $58 млн

Фото: Morteza Nikoubazl / Zuma / Global Look Press

Решение Евросоюза выделить Ирану $20,7 млн на экономическое развитие это «неправильный сигнал в неподходящий момент». Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайн Хук, передает Reuters.

По словам американского дипломата, помощь Ирану от европейских налогоплательщиков укрепит способность «режима пренебрегать нуждами собственного народа», а также «подавит» возможные изменения в политике Ирана.

«Больше денег в руках аятоллы, еще больше денег для совершения убийств в тех же самых европейских странах», — заявил Хук, добавив, что решение Евросоюза посылает «неправильный сигнал в неподходящее время».

23 августа Еврокомиссия сообщила, что приняла решение выделить Ирану €18 млн на проекты для уверенного экономического и социального развития в Иране. Это первый транш, всего Евросоюз намерен выделить Ирану €50 млн.

Финансовая помощь Ирану выделяется по СВПД — Совместному всеобъемлющему плану действий, договору между США, Россия, КНР, Британией Франицей, Германией и Ираном. Цель договора — прекращение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. США в мае вышли из договора, так как администрация президента США Дональда Трампа посчитала, что Иран не соблюдает условия сделки.

Выход из договора означает, что Вашингтон будет вновь вводить санкции против Тегерана. Британия, Франция и Германия остались в сделке и планируют защищать европейский компании от американских санкций. В частности, они активировали «блокирующую регуляцию», которая запрещает европейским компаниям и физлицам соблюдать экстерриториальные американские санкции против Ирана.