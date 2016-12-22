Битва на орбите: зачем США понадобились космические силы

Администрация США представила план создания космических сил. Конечно, вовсе не обязательно, что они в итоге появятся, но Америка явно намерена дать ответ российским и китайскими разработкам в области военного космоса

​В июне 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о начале создания американских космических сил, которые должны встать в один ряд с военно-морскими, военно-воздушными и сухопутными силами, а также морской пехотой и береговой охраной. 9 августа вице-президент Майкл Пенс и министр обороны Джеймс Мэттис представили в Пентагоне план этого сложного процесса. И даже заявили, что космическое пространство фактически превращается в театр военных действий. Правда, стоит сразу оговориться: ни о каких звездных войнах и прочем sci-fi речи не идет, тем более что о космосе как о поле боя американские военные и политики говорят последние лет двадцать.

Публичных деталей пока немного, поскольку основная борьба за претворение этой идеи в жизнь еще предстоит. Только в будущем феврале конгресс приступит к рассмотрению бюджета Соединенных Штатов на 2020 финансовый год, когда космические силы должны начать функционировать в полной мере и, соответственно, получить финансирование. И здесь сильное сопротивление окажут как минимум ВВС, на которых сегодня лежит основная ответственность за американскую военную космическую программу. Также не стоит забывать и о сугубо политической борьбе: в палате представителей и сенате у Трампа достаточно оппонентов даже среди республиканцев, не говоря уже о демократах: все они не упустят возможности дать президенту бой.

Однако до этого момента Пентагон должен создать агентство космического развития (Space Development Agency), координирующее создание военных космических систем, и космическое командование (Space Command), ответственное за планирование военной деятельности в космическом пространстве. Также до конца лета 2019 года должны появиться межвидовые силы космических операций (Space Operations Force), состоящие из действующих военных специалистов и включающие среди прочего специальные группы при Европейском и Индо-Тихоокеанском командованиях США. Все это ставит вопросы о целях и смысле преобразований, задуманных Дональдом Трампом.

Текущее состояние дел

Из более чем 1700 спутников на орбите около 800 принадлежат американским компаниям и американскому правительству. Эта цифра демонстрирует как лидерство Соединенных Штатов в космосе, так и их высокую зависимость от этой сферы. Среди американских спутников свыше 160 — непосредственно военные. На разработку новых военных космических систем конгресс в ближайшие пять лет собирается дополнительно выделить до $8 млрд. При этом военной космической программой США занимаются ВВС, ВМФ, сухопутные силы, а также несколько агентств и ведомств. Более того, американские военные покупают услуги спутниковой связи у частных компаний.

Эта система тем не менее все последние годы была вполне эффективной. В 1985–2001 годах в Соединенных Штатах уже существовало отдельное космическое командование, от которого отказались в пользу нынешней структуры, где ведущая роль закреплена за военно-воздушными силами — они осуществляют запуски, эксплуатируют основную массу аппаратов и т.д. Однако такая ситуация перестала удовлетворять президента Трампа. Главный его аргумент таков: Россия и Китай активно разрабатывают системы, которые прямо угрожают американской орбитальной группировке. В связи с этим необходимо создать единую консолидированную структуру — отдельные космические силы, которые обеспечат устойчивую работу спутниковых систем в условиях противодействия.

Тут нельзя не вспомнить, что еще 11 лет назад Китай с помощью ракеты уничтожил собственный вышедший из строя спутник, а также советские противоспутниковые ракеты, запускавшиеся с истребителя МиГ-31. И может показаться, что продолжение работ именно в этом направлении больше всего и волнует Вашингтон. Однако надо понимать, что спутники находятся на высотах до 36 тыс. км и разработка оружия, способного уверенно их сбивать, — крайне дорогое и долгое дело.

Гораздо большее беспокойство у американцев вызывают системы радиоэлектронной борьбы и подавления спутниковых сигналов. Именно они способны лишить американские войска связи, разведывательной информации и навигации на поле боя, а также нарушить управление высокоточным оружием и беспилотными аппаратами. А это способно почти полностью нивелировать военное превосходство США.

Также Белый дом очень серьезно воспринимает то обстоятельство, что, например, Россия проводит эксперименты по орбитальному маневрированию спутников. Гипотетически такой маневрирующий спутник может приблизиться к другому аппарату на орбите и нарушить его работу. Понятно, что речь идет далеко не о каждом: обширным группам спутников навигации и связи это вряд ли угрожает. Но, например, нескольким спутникам системы противоракетной обороны, контроля космического пространства или многоразовому беспилотному челноку X-37B, по многу месяцев находящемуся на орбите, маневрирующие аппараты в перспективе угрожать вполне могут.

Тем не менее эти угрозы при всей их серьезности вряд ли можно считать достаточным условием, чтобы США всерьез брались за создание космических сил. Причины должны быть более весомыми.

Планы на будущее

Учитывая, что объявленное Трампом создание нового вида войск имеет солидную поддержку в Пентагоне, стоит обратить внимание на то, что сами американские военные собираются делать в космосе помимо того, что они уже там делают. Среди основных американских приоритетов сегодня выделяются следующие.

Должны быть созданы более совершенные системы сбора данных и наведения для противоракетной обороны. Должна быть создана система навигации и привязки по времени, альтернативная GPS, — для ситуаций, когда работа действующей системы будет нарушена. Планируется создание глобальной системы, с помощью которой американские военные смогут в реальном времени контролировать обстановку в околоземном пространстве. В частности, это призвано усилить возможности США в свете развития российских и китайских гиперзвуковых вооружений.

Еще Вашингтон хочет обзавестись устойчивой к противодействию группой разведывательных спутников, которые бы работали с системой искусственного интеллекта. Кроме того, американские военные и разработчики постоянно совершенствуют системы связи и управления на всех уровнях.

Что, в какой форме и когда будет реализовано — вопрос открытый. Но очевидно, что Соединенные Штаты взялись освоить качественно новые подходы к сбору и обработке информации, получаемой от своих спутниковых систем. Вероятно, именно эта задача и стоит за идеей создания единых космических сил. Нынешняя система применения военных спутников, принадлежащих разным видам войск и агентствам, а также подходы к разработке новых спутников могли достигнуть предела своего развития. Как следствие — требуется новая организационная структура для военной космической программы.

Понятно, что Вашингтон пока находится в творческом поиске, и вовсе не обязательно, что космические войска в итоге вообще появятся. В предстоящих политических баталиях может быть найдено и другое решение. К тому же личностный феномен Дональда Трампа тоже играет свою роль, а потому нельзя исключать, что для 45-го американского президента большую важность имеет стремление уподобиться Рональду Рейгану, взяв себе на щит девиз «Создал космическое командование — стал великим».