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Находящегося под арестом Удальцова вновь госпитализировали
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Находящегося под арестом Удальцова вновь госпитализировали
Общество, 16:42
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Находящегося под арестом Удальцова вновь госпитализировали

Оппозиционер Сергей Удальцов, который держит голодовку в спецприемнике, был снова госпитализирован, сообщила РБК его жена Анастасия Удальцова.

«Сергея сегодня утром госпитализировали, но подробности они не говорят», — отметила она.

Удальцова подчеркнула, что в больнице отказались сообщить ей детали госпитализации по телефону, а посещение разрешат только после 16:00.

«Если мне удастся самой туда пройти, то как минимум я узнаю, что и как, у дежурного врача, но хотелось бы еще и его самого (Сергея Удальцова. — РБК) увидеть. Я с правозащитником Андреем Бабушкиным разговаривала, он говорит, что не имеют права не пускать и уж тем более не брать передачи, как они делали раньше», — добавила она.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил о своем задержании сотрудниками полиции 14 августа. Он добавил, что это связано с митингом против пенсионной реформы, который прошел на проспекте Сахарова в Москве 28 июля. В результате суд признал его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия. Удальцова арестовали на 30 суток.

Оппозиционер не согласился с решением суда и объявил «сухую» голодовку. 19 августа его госпитализировали с обезвоживанием.

Митинг против повышения пенсионного возраста организовала КПРФ, он был согласован с властями. По данным полиции, в митинге приняли участие 6,5 тыс. человек.

Теги: Сергей Удальцов , госпитализация
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