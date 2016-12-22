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Находящегося под административным арестом Удальцова госпитализировали
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Находящегося под административным арестом Удальцова госпитализировали
Общество, 13:37
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Находящегося под административным арестом Удальцова госпитализировали

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника №2 ГУВД Москвы в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщил РБК ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

«Он был не согласен с решением суда, в связи с чем начал сухую голодовку. Пять дней уже. И он пожаловался на то, что плохо себя чувствует», — рассказал Мельников. Представители ОНК попросили сотрудников спецприменика вызвать скорую помощь. «Скорая приехала, посмотрела Удальцова и приняла решение о госпитализации в ближайшую больницу», — отметил член ОНК.

Супруга Удальцова Анастасия сообщила РБК, что накануне он жаловался на боли в почках. «Его отвезли в 52-​ю городскую больницу. Поставили диагноз «обезвоживание». У него сахар низкий, давление», — сообщила она, отметив, что Удальцов «не при смерти».

14 августа Удальцов заявил, что в центре Москвы его задержала полиция. По его словам, задержание было связано с митингом против пенсионной реформы, состоявшемся 28 июля. Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и арестовал на 30 суток.

28 июля в Москве прошла согласованная с властями акция КПРФ против повышения пенсионного возраста. По данным полиции, в митинге приняли участие 6,5 тыс. человек. 29 июля прошел еще один митинг, организованный Либертарианской партией. В нем, по оценкам МВД, участвовали 2,5 тыс. человек.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста, спустя два дня законопроект был внесен в Госдуму. Согласно документу пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Законопроект был принят в первом чтении 19 июля. Второе чтение состоится осенью.

 

Теги: Сергей Удальцов , Здоровье , госпитализация , арест
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