МВД и наблюдатели назвали число участников митинга против реформы пенсий

На проспекте Академика Сахарова в Москве закончился согласованный с властями города Москвы митинг КПРФ против изменения пенсионного возраста. В нем приняло участие 6500 человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка допущено не было.

«На 13:30 более 12 тыс. человек», — заявил РБК координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Нестеров. В то же время, как указал на своей странице в Twitter координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, на акцию по привлечению внимания к пенсионному законодательству в Москве 28 июля вышли около 50 тыс. человек.

Участники акции принесли с собой баннеры и плакаты с призывами защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу, передает корреспондент «Интерфакса». Активисты требовали отправить в отставку правительство и распустить Госдуму.

О том, что столичные власти согласовали три митинга против пенсионной реформы накануне сообщила РБК пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

Она заявила, что 28 июля состоится шествие представителей КПРФ от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. После — митинг численностью до 10 тыс. человек. «Интерфакс» со ссылкой на КПРФ сообщал, что в шествии и митинге будут участвовать отделения компании, Движение в поддержку армии, Союз советских офицеров, Всероссийское женское движение «Надежда России» и Ленинский коммунистический союз молодежи.

Госдума 19 июля в первом чтении одобрила проведение пенсионной реформы. Согласно предложению правительства, пенсионный возраст для мужчин и женщин будет повышен до 65 и 63 лет соответственно. Предполагается переходный период: до 2028 года для мужчин и до 2034 года — для женщин.