Удальцов сообщил о своем задержании в Москве

​Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил РБК, что его в центре Москвы задержали сотрудники полиции.

«Я уже в ОВД Красносельский. Меня задержали у дома, приехал целый микроавтобус. Составлен административный материал по ст. 20.2 КоАП РФ. Не знаю еще, какая часть. Вроде как повторное нарушение порядка проведения митингов», — сказал он.

По словам Удальцова​, задержание связано с митингом против повышения пенсионного возраста, который прошел 28 июля на проспекте Сахарова. «Это очень странно, потому что прошло уже две с половиной недели, и 28 июля никаких претензий не предъявлялось. Задним числом какая-то команда прошла, и меня собираются после ознакомления с документами вести в суд, а эта статья предусматривает арест», — добавил активист.

В отделе МВД России по Красносельскому району посоветовали РБК обратиться за комментарием в пресс-службу столичной полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не располагают информацией о задержании Удальцова.

28 июля в Москве прошла согласованная с властями акция КПРФ против изменения пенсионного возраста. В шествии и митинге, по данным полиции, приняли участие 6,5 тыс. человек. Участники акции прошли от улицы Маши Порываевой до проспекта Сахарова с баннерами, они требовали отказаться от повышения пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу.

О новой пенсионной реформе в середине июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. ​Законопроект 19 июля был принят в первом чтении Госдумой. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Второе чтение состоится осенью.

Говоря о необходимости реформы, Медведев указал на существенное увеличение продолжительности жизни. Правительство также заявляет о необходимости этой меры для увеличения размеров пенсий.