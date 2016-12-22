ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,45 65,44 EUR Нал. 76,74 74,59 USD Бирж. 66,53 -1,27 EUR Бирж. 75,43 -1,90 USD ЦБ. 66,75 -1,47 EUR ЦБ. 76,23 -1,42 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 6011,10 -306,50 IMOEX 2282,67 -0,13% RTSI 1080,99 +2,00% Brent 72,66 +0,79% DJIA 25285,99 +0,39% Nasdaq 7867,01 +0,60%
Удальцов сообщил о своем задержании в Москве
Лента новостей
Минтранс подготовился к прекращению Киевом железнодорожного сообщения 19:04, Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group снизилась на 23,5% 18:57, Бизнес Генконсульство сообщило об отсутствии россиян среди погибших в Генуе 18:49, Общество Израиль в последний день нашел нужные для проведения «Евровидения» деньги 18:45, Общество 7 лучших приложений для путешествий 18:45, РБК Стиль и ASUS Суд отклонил иск против Ripple о манипуляции ценой токена 18:43, Крипто Шесть стран ЕС решили принять мигрантов с судна Aquarius 18:42, Политика Минпромторг предложил отменить нулевую ставку НДС для медицинских изделий 18:41, Бизнес Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 35 человек 18:27, Общество Оборона от России: какие контрмеры заложены в военный бюджет США 18:26, Политика Суд отклонил иск «Динамо» к игроку «Спартака» 18:19, Спорт Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 18:18, РБК и Сбербанк Спасатели эвакуировали туристов с вершины горы на Алтае 18:10, Общество Ford отозвал в России почти 4 тыс. автомобилей из-за сцепления 17:50, Бизнес Олимпийского чемпиона Парамонова госпитализировали в тяжелом состоянии 17:47, Общество ФАС определилась с критериями монополий в Рунете 17:43, Технологии и медиа В бельгийском Менене украли Red Bull почти на €1 млн 17:36, Общество Путин выразил соболезнования президенту Италии из-за обрушения моста 17:33, Политика На замену Facebook: 5 альтернативных социальных сетей 17:32, Спецпроект РБК PINK Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 17:31, РБК и Сбербанк Оптимизм на Уолл-Стрит: рынок акций пошел вверх 17:29, Quote Около Голанских высот появились четыре поста российской военной полиции 17:23, Политика Удальцов сообщил о своем задержании в Москве 17:17, Общество Ямайская фондовая биржа будет торговать криптовалютами 17:10, Крипто Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 16:54, РБК и Schneider Electric В Германии задержали бизнесмена из России 16:52, Общество СМИ назвали вероятные причины обрушения моста в Генуе 16:44, Общество «Валенсия» объявила об аренде игрока сборной России 16:36, Спорт
Удальцов сообщил о своем задержании в Москве
Общество, 17:17
0
Удальцов сообщил о своем задержании в Москве

​Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил РБК, что его в центре Москвы задержали сотрудники полиции.

«Я уже в ОВД Красносельский. Меня задержали у дома, приехал целый микроавтобус. Составлен административный материал по ст. 20.2 КоАП РФ. Не знаю еще, какая часть. Вроде как повторное нарушение порядка проведения митингов», — сказал он.

По словам Удальцова​, задержание связано с митингом против повышения пенсионного возраста, который прошел 28 июля на проспекте Сахарова. «Это очень странно, потому что прошло уже две с половиной недели, и 28 июля никаких претензий не предъявлялось. Задним числом какая-то команда прошла, и меня собираются после ознакомления с документами вести в суд, а эта статья предусматривает арест», — добавил активист.

В отделе МВД России по Красносельскому району посоветовали РБК обратиться за комментарием в пресс-службу столичной полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не располагают информацией о задержании Удальцова.

28 июля в Москве прошла согласованная с властями акция КПРФ против изменения пенсионного возраста. В шествии и митинге, по данным полиции, приняли участие 6,5 тыс. человек. Участники акции прошли от улицы Маши Порываевой до проспекта Сахарова с баннерами, они требовали отказаться от повышения пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу.

О новой пенсионной реформе в середине июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. ​Законопроект 19 июля был принят в первом чтении Госдумой. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Второе чтение состоится осенью.

Говоря о необходимости реформы, Медведев указал на существенное увеличение продолжительности жизни. Правительство также заявляет о необходимости этой меры для увеличения размеров пенсий.

Теги: Сергей Удальцов , задержание , Москва , ГУ МВД
Главное
ФАС определилась с критериями монополий в Рунете Технологии и медиа
Материалы по теме
Суд не взыскал с Удальцова и Развозжаева компенсацию за дубинки полиции Общество
Сергей Удальцов подал заявку на согласование социального марша 10 февраля Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter