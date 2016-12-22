Путин и Медведев поздравили шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с Днем шахтера, который празднуется не только в угледобывающих регионах, но и широко отмечается по всей стране», — говорится в поздравлении.

Путин отметил высокую компетентность, выдержку и преемственность традиций товарищества и взаимовыручки, которые, по словам президента, характерны для шахтеров.

Он также указал на серьезные вклад, который работники угольной отрасли вносят в укрепление энергетического и индустриального потенциала России.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев также поздравил шахтеров с их профессиональным праздником.

Он подчеркнул, что государство будет создавать максимально безопасные условия для добычи угля, следить за тем, чтобы оплата тяжелого труда «оставалась достойной», решать жилищные вопросы и заботиться о ветеранах отрасли.

День шахтера был утвержден в СССР в 1947 году. С тех пор профессиональный праздник ежегодно отмечают 26 августа.